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Libya'da Hafter'e bağlı silahlı güçler son haftalarda 16 Türk askerini öldürdüklerini iddia etti
6 saat önce
Libya'da Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler son haftalardaki çatışmalarda 16 Türk askerinin öldüğünü iddia etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya'da şehitlerimiz var" demişti
Libya'da Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler son haftalardaki çatışmalarda 16 Türk askerinin hayatını kaybettiğini iddia etti.
Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) sözcüsü Halid el-Mahjoub pazar günü yaptığı açıklamada, "Türk askerlerinin liman kenti Misrata'da, Trablusgarp'ta ve başkentin güneyindeki El-Falah kasabasında öldürüldüğünü" ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:12
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