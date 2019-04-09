Libya'da Hafter'e Karşı Operasyon
50 dakika önce
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlattı.
Libya
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:33 Kaynak: AA
'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus
'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter
'e bağlı güçlere karşı operasyon başlattı. UMH'ye bağlı birlikler başkent Trablus'un Salah al-Din bölgesine konuşlandı.
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