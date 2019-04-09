Son Dakika Haberleri: Libya'da Hafter'e Karşı Operasyon

Libya'da Hafter'e Karşı Operasyon

50 dakika önce

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlattı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlattı. UMH'ye bağlı birlikler başkent Trablus'un Salah al-Din bölgesine konuşlandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:33 Kaynak: AA
Trablus, Libya, Güncel
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