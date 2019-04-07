Son Dakika Haberleri: Libya'da Hafter'e Karşı Operasyon Başlatıldı

Libya'da Hafter'e Karşı Operasyon Başlatıldı

25 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: UMH'ye bağlı birliklerin Sözcüsü Muhammed Kanunu'nun basın açıklaması Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlattı.

Libya'da Hafter'e Karşı Operasyon Başlatıldı, System.String[]
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

UMH'ye bağlı birliklerin Sözcüsü Muhammed Kanunu'nun basın açıklaması Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlattı.

UMH'ye bağlı birliklerin Sözcüsü Muhammed Kanunu, Trablus'ta yaptığı basın açıklamasında, Hafter'e bağlı güçlere karşı UMH güçlerinin operasyon başlattığını belirtti.

Kanunu, "Burkan al-Gadab (Öfke Volkanı)" adını verdikleri operasyonun yasa dışı biçimde saldırganlar tarafından ele geçirilen bölgelerin temizlenmesini amaçladığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:33 Kaynak: AA

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel
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