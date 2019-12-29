Libya'da Hafter güçleri bir evi hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da Hafter güçleri bir evi hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Libya'da Hafter güçleri bir evi hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde darbeci general Halife Hafter güçlerinin düzenlediği hava saldırısında bir kadın hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Libya'da Hafter güçleri bir evi hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde darbeci general Halife Hafter güçlerinin düzenlediği hava saldırısında bir kadın hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Ülkedeki February kanalının haberine göre, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığına bağlı İlk Yardım ve Acil Durum Birimi Sözcüsü Usame Ali, Hafter güçlerinin Tacura bölgesinde bir eve hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Ali, saldırıda bir kadının hayatını kaybettiğini, 2 sivilin de yaralandığını aktardı.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci de Hafter güçlerine ait uçakların Tacura'daki Keşlaf bölgesinde bir evi hedef aldığını, evin tamamen yıkıldığını ve yaralananların olduğunu ifade etti.

Söz konusu uçakların Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'nı da hedef aldığını söyleyen Meci, saldırının havaalanında herhangi bir hasara yol açmadığını ve hava trafiğinin devam ettiğini kaydetti.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık perşembe günü başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine UMH birlikleri Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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