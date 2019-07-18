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Libya'da Hafter güçleri kadın milletvekilini kaçırdı

3 saat önce

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçler bir kadın milletvekilini evinden kaçırdı.

Libya'da Hafter güçleri kadın milletvekilini kaçırdı, System.String[]
Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçler bir kadın milletvekilini evinden kaçırdı.

Libya'da başkent Trablus'u ele geçirmek isteyen Halife Hafter güçlerinin kontrolünde bulunan Bingazi kenti milletvekili Siham Serkyave'yi evinden kaçırarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi.

Libyalı kaynaklardan alınan bilgilere göre, Hafter'e bağlı güçler Libya milletvekili Siham Serkyave'nin evine baskın düzenleyerek kaçırdı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen milletvekilleri toplantısına katılan Serkyave, toplantının ardından Hafter'e bağlı güçlerin düzenlediği Trablus'a yönelik saldırıyı desteklemediği için tehdit edildiği ifade edilmişti.

Libya'da meclis üyelerinin çoğu Mutabakat Hükümetinin kontrolü altındaki Trablus'ta yaşıyor. - TRABLUS
Halife Hafter, Milletvekili, Trablus, Libya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:25 Kaynak: İHA
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