Son Dakika Haberleri: Libya'da Hafter Güçleri Merzuk Kentini Ele Geçirdi

Libya'da Hafter Güçleri Merzuk Kentini Ele Geçirdi

53 dakika önce

Libya'daki Halife Hafter'e bağlı güçler, ülkenin güneyinde yürüttükleri operasyonlar kapsamında Merzuk kentinde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu.

Libya'da Hafter Güçleri Merzuk Kentini Ele Geçirdi, System.String[]
Libya'daki Halife Hafter'e bağlı güçler, ülkenin güneyinde yürüttükleri operasyonlar kapsamında Merzuk kentinde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu.

Hafter'e bağlı Onur Operasyonları Odasından yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın güneybatı kesimindeki Merzuk kentinin tamamında kontrolün sağlandığı belirtildi.


Açıklamada ayrıca, kentteki Çadlı silahlı muhalif grupların tamamen temizlenmesi için arama-tarama faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.


Libya'da Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta ülkenin güneyine, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle savaşmak" gerekçesiyle operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki bazı bölgeleri ele geçirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:06 Kaynak: AA

Halife Hafter, Libya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmanlı Dönemine Ait Kehanet Gökküresini 1 Milyon Dolara Satmaya Çalışılırken Yakalandılar Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira

Adnan Oktar'a 30 Yıl Hizmet Eden Eski Kedicikten Namaz İtirafı! CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cemevi ve HDP İddialarına Yanıt Verdi: İşçileri Korkutmak İçin Yapıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 23:59:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya'da Hafter Güçleri Merzuk Kentini Ele Geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]