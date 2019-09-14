Libya'da Hafter güçleri Mitiga Uluslararası Havalimanı'nı füzeyle vurdu

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na grad füzesi ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

UMH'nin başlattığı 'Burkan el-Gadab' operasyonu basın merkezinin resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na grad füzesi ile saldırdığı belirtildi.

Sivil bir havalimanı olan Mitiga Uluslararası Havalimanı'nın sabah saatlerinde de SİHA'lar tarafından saldırıya uğradığı hatırlatılan açıklamada, Hafter'in kayıplarını telafi edebilmek adına söz konusu saldırıları düzenlediğine dikkat çekildi.

UMH Askeri Sözcüsü Muhammed Kununu, dün UMH'ye ait uçakların gece Hafter'e bağlı güçlerin kullandığı ve içinde bölge ülkelerinden yabancı subayların da bulunduğu Cufra Hava Üssü'ndeki ana operasyon merkezini bombaladığını duyurmuştu.

Kanunu, bombardıman neticesinde operasyon merkezinin tamamen kullanılamaz hale geldiğini ve merkezde bulunan 6 yabancı subayın öldüğünü açıklamıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.