Libya'da Hafter güçleri Sirte'yi ele geçirdi - Son Dakika
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Libya'da Hafter güçleri Sirte'yi ele geçirdi

6 saat önce

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed Mismari, Halife Hafter önderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun Sirte şehrini ele geçirdiğini ilan etti.

Libya'da Hafter güçleri Sirte'yi ele geçirdi, System.String[]

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed Mismari, Halife Hafter önderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun Sirte şehrini ele geçirdiğini ilan etti.


Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmet Mismari'nin yaptığı açıklamaya göre, Libya'nın en büyük şehri olan Sirte'nin kontrolü Halife Hafter önderliğindeki Libya Ulusal Ordusu tarafından ele geçirildi.


Libya'nın Akdeniz kıyısının merkezinde konumlanan Sirte, stratejik açıdan büyük önem arz ediyor. Muammer Kaddafi'nin doğum yeri olan şehir, 2016 yılından bu yana Başbakan Fayiz es-Serrac'a bağlı güçlerin kontrolü altındaydı. - SİRTE

Halife Hafter, Libya, Sirte, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:29 Kaynak: İHA
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