Son Dakika Haberleri: Libya'da Hafter Güçleri, Sivil Bir Uçağa Zorunlu İniş Yaptırdı

Libya'da Hafter Güçleri, Sivil Bir Uçağa Zorunlu İniş Yaptırdı

1 saat önce

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisince desteklenen General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait savaş uçakları, Ubari kentinde bulunan Fil Petrol Sahası'ndan kalkan sivil bir uçağa zorunlu iniş yaptırdı.

Libya'da Hafter Güçleri, Sivil Bir Uçağa Zorunlu İniş Yaptırdı, System.String[]
Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisince desteklenen General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait savaş uçakları, Ubari kentinde bulunan Fil Petrol Sahası'ndan kalkan sivil bir uçağa zorunlu iniş yaptırdı.

Hafter'e bağlı güçlerden bir yetkili, "savaş uçaklarının, Fil Petrol Sahası'ndan kalkan ve güney hava sahasındaki uçuş talimatlarını ihlal eden Libya Hava Yollarına ait bir uçağa, Temenhint Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptırdığını" söyledi.

Yetkili, bugün uçuşu engellenen uçağa, dün Fil Petrol Sahası'ndaki uçak pistine inmeye çalışırken uyarı saldırısı düzenlendiğini kaydetti. Dün uçakta, Başkanlık Konseyine bağlı Güney Askeri Bölge Amiri Ali Kenne'nin olduğunu dile getiren yetkili, uçak ve mürettebatının akıbetiyle ilgili bilgi vermedi.

Öte yandan, Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Libya Hava Yollarına ait söz konusu uçağın havaalanına ulaştığı ifade edildi.

Hafter'e bağlı güçlere ait bir savaş uçağı, dün Fil Petrol Sahası'ndaki boş alana uyarı amaçlı hava saldırısı düzenlemişti.

Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi ise saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:48 Kaynak: AA

Libya, Güncel
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