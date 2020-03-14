- Libya'da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 2 yaralı - Son Dakika

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- Libya'da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 2 yaralı
6 saat önce
- Libya'da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 2 yaralı Hafter güçlerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 sivil yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:16 Kaynak: İHA
- Libya'da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 2 yaralı
TRABLUS - Hafter güçlerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 sivil yaralandı.
Darbeci general Hafter'e bağlı güçler, Libya'nın başkenti Trablus'taki yerleşim yerlerine ağır saldırılar gerçekleştirdi. Libya Tıbbı Merkezi, Hafter güçlerinin saldırısında Trablus'un Souk el Cuma bölgesinde 2 sivilin yaralandığını duyurdu. Souk el Cuma bölgesine bağlı Al-Hajrasa mahallesine gerçekleştirilen topçu ve roket saldırısı sonucu özellikle araçlarda büyük maddi zarar meydana geldiği belirtildi. Saldırı sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, saldırı sonrası çıkan yangınlara müdahale etti.
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