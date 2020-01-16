Libya'da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 6 ölü - Son Dakika

Libya'da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 6 ölü
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Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'ta sivillere yönelik düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'ta sivillere yönelik düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Libya hükümeti tarafından yapılan açıklamada darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, başkent Trablus'ta evlerine dönen sivillere ateş açtıkları bildirildi. Açıklamada saldırı sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği, ölenlerin 2'sinin kadın, 1'inin de çocuk olduğu belirtildi. - TRABLUS
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