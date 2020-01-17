Libya'da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 6 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 6 ölü - Son Dakika

Libya'da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 6 ölü

29 dakika önce

Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'ta sivillere yönelik düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Libya'da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 6 ölü, System.String[]

Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'ta sivillere yönelik düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Libya hükümeti tarafından yapılan açıklamada darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, başkent Trablus'ta evlerine dönen sivillere ateş açtıkları bildirildi. Açıklamada saldırı sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği, ölenlerin 2'sinin kadın, 1'inin de çocuk olduğu belirtildi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
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