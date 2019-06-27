Son Dakika Haberleri: Libya'da Hafter güçleri Trablus'un güneyine çekildi
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Libya'da Hafter güçleri Trablus'un güneyine çekildi

1 saat önce

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, general Halife Hafter birliklerinin, Terhune ve El-Asabia kentlerine doğru geri çekildiğini açıkladı.

Libya'da Hafter güçleri Trablus'un güneyine çekildi, System.String[]
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, general Halife Hafter birliklerinin, Terhune ve El-Asabia kentlerine doğru geri çekildiğini açıkladı.
UMH askeri kaynaklarından alınan bilgiye göre, hükümet güçlerinin Giryan kentini tamamen ele geçirmesinin ardından Hafter güçleri, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune ile güneyindeki El-Asabia kentlerine doğru çekildi.
UMH güçlerinin Giryan'daki varlığını güçlendirmeye çalıştığını sonrasında Asabia ve Terhune yönünde harekete geçeceğini belirten askeri kaynak, Asabia'daki dini ve toplumsal önderlerin, kentin savaşsız teslim edilmesi için çalıştığına değindi.
UMH'ye bağlı güçler, Halife Hafter birliklerinin Trablus saldırısındaki ikmal noktası Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.
Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlu bulunan uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:20 Kaynak: AA
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