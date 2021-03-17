Libya'da Hafter güçleri Türk ticari gemilerinin limanlara girişine karşı olmadığını bildirdi - Son Dakika

Libya'da Hafter'e bağlı sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Bingazi Liman ve Deniz Taşımacılığı İdaresine hitaben gönderdiği yazıda, "Türk bayrağı taşıyan ticari gemilerin bu konuda izlenen usul ve yasal mevzuata uygun olarak limanlarınıza girişine bir itirazımız yok" denildi.

Libya'da Hafter'e bağlı sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Bingazi Liman ve Deniz Taşımacılığı İdaresine hitaben gönderdiği yazıda, "Türk bayrağı taşıyan ticari gemilerin bu konuda izlenen usul ve yasal mevzuata uygun olarak limanlarınıza girişine bir itirazımız yok" ifadelerine yer verildi. Libya Geçici Hükümeti ve Taşımacılık Genel Otoritesi, Limanlar ve Deniz Taşımacılığı Otoritesi, Libya Limanlar Şirketi ve Libya Deniz Ticaret Odası'na bir mektup göndererek yasağın kaldırıldığını bildirdi.

Bingazi Deniz Limanı İdaresi Sözcüsü Miftah Al-Shuhaibi ise yaptığı açıklamada, Türk bayrağı taşıyan gemiler üzerindeki yasağın kaldırılması talimatını doğruladı. Haziran 2019'da ise Hafter'e bağlı güçler Türk gemilerini karasularında hedef alma emri çıkarmış ve Türk şirketlerini meşru hedefler olarak gördüğünü belirtmişti. - TRABLUS