- Libya'da Hafter güçleri yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

- Libya'da Hafter güçleri yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 8 yaralı

- Libya'da Hafter güçleri yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 8 yaralı Libya'da darbeci General Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine Grad füzeleriyle gerçekleştirdiği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

- Libya'da Hafter güçleri yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 8 yaralı TRABLUS - Libya'da darbeci General Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine Grad füzeleriyle gerçekleştirdiği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı. Libya'da darbeci General Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'un Ebu Salim bölgesindeki sivil yerleşim bölgelerine Grad füzeleriyle saldırı gerçekleştirdi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi yaptığı açıklamada, Hafter güçleri tarafından Ebu Salim bölgesine düzenlenen saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 8 sivilin de yaralandığını duyurdu. Saldırı nedeniyle bölgede maddi hasar meydana geldiği ve sokaklarda bulunan bazı araçların yanarak kullanılmaz hale geldiği belirtildi. Öte yandan Hafter güçleri öğle saatlerinde Trablus'un doğusunu hedef almıştı. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetmiş, 19 sivil de yaralanmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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