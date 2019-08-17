Son Dakika Haberleri: Libya'da Hafter güçlerinden hayvanat bahçesine hava saldırısı
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Libya'da Hafter güçlerinden hayvanat bahçesine hava saldırısı

1 saat önce

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'ta "askeri amaçlarla kullanıldığı" iddiasıyla hayvanat bahçesine hava saldırısı düzenledi.

Libya'da Hafter güçlerinden hayvanat bahçesine hava saldırısı, System.String[]
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'ta "askeri amaçlarla kullanıldığı" iddiasıyla hayvanat bahçesine hava saldırısı düzenledi.
Hafter'e bağlı Libya televizyonunun Facebook hesabında yayımlanan haberde, Trablus'taki Ebu Selim bölgesinde bulunan hayvanat bahçesinin Merkezi Emniyet Teşkilatı Komutanı Abdulgani el-Kekli'ye bağlı güçlerin konuşlandığı gerekçesiyle vurulduğu ifade edildi.
Saldırıda hayvanların zarar görüp görmediğine ilişkin bilgi verilmedi.
Hafter güçleri bir süredir, askeri amaçlarla kullanıldığı gerekçesiyle ülkenin batısındaki Mitiga, Zuvara ve Misrata havalimanlarına da saldırılar düzenliyordu.
Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) bugün, General Halife Hafter güçlerinin askeri amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla saldırı düzenlediği Zuvara Havalimanı'nın sivil tesis olduğunu ve askeri amaçlı kullanılmadığını teyit etmişti.
Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:53 Kaynak: AA
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