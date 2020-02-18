Libya'da Hafter güçlerinden iddia: Trablus'ta "silah ve mühimmat taşıyan" Türk gemisi vuruldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya'da Hafter güçlerinden iddia: Trablus'ta 'silah ve mühimmat taşıyan' Türk gemisi vuruldu - Son Dakika Dünya

Libya'da Hafter güçlerinden iddia: Trablus'ta "silah ve mühimmat taşıyan" Türk gemisi vuruldu

7 saat önce

Libya'nın doğusunda kontrolü elinde tutan General Halife Hafter güçlerinin “silah ve mühimmat taşıdığını” iddia ettikleri bir Türk kargo gemisini Trablus limanında bombaladıkları ileri sürüldü.

Libya'da Hafter güçlerinden iddia: Trablus'ta

Libya'nın doğusunda kontrolü elinde tutan General Halife Hafter güçlerinin "silah ve mühimmat taşıdığını" iddia ettiği bir Türk kargo gemisini Trablus limanında bombaladğı ileri sürüldü.


Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun bir Rus medya organının Facebook hesabında yaptığı açıklamada Türkiye'den Trablus'a silah ve mühimmat taşıyan bir kargo gemisinin ulusal ordu tarafından hedef alındığını duyurdu.

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Trablus, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:34 
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