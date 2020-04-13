Libya'da Hafter güçlerine ağır darbe: UMH güçleri BAE panzerleri, Grad roketleri ve 10 adet tank... - Son Dakika

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Libya'da Hafter güçlerine ağır darbe: UMH güçleri BAE panzerleri, Grad roketleri ve 10 adet tank...
41 dakika önce
Libya'da Hafter güçlerine ağır darbe: UMH güçleri BAE panzerleri, Grad roketleri ve 10 adet tank ele geçirildiğini duyurdu.
Libya'da Hafter güçlerine ağır darbe: UMH güçleri BAE panzerleri, Grad roketleri ve 10 adet tank ele geçirildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:48 Kaynak: AA
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