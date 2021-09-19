Libya'da Hafter güçlerine ait 2 helikopter çarpışarak düştü: 2 ölü - Son Dakika

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru Hafter güçlerine ait 2 helikopterin çarpışarak düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Libya'nın doğusundaki Hafter güçlerine ait 2 helikopterin askeri operasyon sırasında çarpışarak düştüğü bildirildi. Hafter güçlerine bağlı Özel Kuvvetler Sözcüsü Miloud Al-Zawi yaptığı açıklamada, Bingazi'nin güneydoğusundaki Masous bölgesi yakınlarında iki helikopterin çarpışması sonucu düştüğünü aktardı. Zawi, kaza sonucu helikopterlerden birinde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer helikopterdeki mürettebatın ise kazadan sağ kurtulduğunu belirtti. - TRABLUS