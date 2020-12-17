Libya'da Hafter güçlerinin 108 gündür alıkoyduğu 18 balıkçı serbest bırakıldı - Son Dakika

Libya'nın doğusunda Halife Hafter güçleri tarafından 108 gündür alıkoyulan 18 balıkçı serbest bırakıldı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Dışişleri Bakanı Di Maio, 8'i İtalyan 18 balıkçının özgürlüklerine kavuşması için programlarını değiştirerek bu sabah Libya'nın Bingazi kentine geldi. Dışişleri Bakanı Di Maio, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda balıkçıların serbest bırakıldığını açıkladı. Di Maio, Bingazi'de General Hafter ile bir araya geldiklerini belirterek, "Başbakan Conte ve benim, Bingazi'de Hafter ile yaptığımız görüşmede Libya'nın istikrar sürecini güçlü bir şekilde desteklediğimizi tekrarladık" açıklamasında bulundu.

18 BALIKÇI 108 GÜN TUTSAK KALDI

Libya'nın doğusunda yer alan Hafter güçleri, Antartide ve Medinea isimli iki İtalyan balıkçı teknesine Eylül ayının başlarında Libya'nın 35 mil açığında 18 mürettebatı ile birlikte el koymuştu. İtalya'nın diplomatik girişimleri ve Bilgi ve Dış Güvenlik Ajansı'nın (AISE) çalışmaları sonucu 8 İtalyan, 6 Tunuslu, 2 Endonezyalı ve 2 Senegalli'den oluşan mürettebat serbest bırakıldı.

Teknenin kayıtlı olduğu Sicilya'nın Mazara del Vallo kenti Belediye Başkanı Salvatore Quinci, balıkçıların serbest bırakılmasının ardından, "Hepimiz onları bekliyoruz. Artık zamanı gelmişti, çok mutluyuz" açıklamasında bulundu.

(İHA)