Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest bırakıldı.
46 dakika önce
Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest bırakıldı.
Libya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:16 Kaynak: AA
'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest bırakıldı.
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