Son Dakika Haberleri: Libya'da Hafter güçlerinin Misrata'ya saldırısında 13 sivil yaralandı
Son Dakika Güncel Libya'da Hafter güçlerinin Misrata'ya saldırısında 13 sivil yaralandı - Son Dakika

Libya'da Hafter güçlerinin Misrata'ya saldırısında 13 sivil yaralandı

7 saat önce

Libya'da Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının Misrata kentine düzenlediği saldırıda biri kadın 13 kişi yaralandı.

Libya'da Hafter güçlerinin Misrata'ya saldırısında 13 sivil yaralandı, System.String[]

Libya'da Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının Misrata kentine düzenlediği saldırıda biri kadın 13 kişi yaralandı.

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun Facebook hesabından yapılan paylaşımda, Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, başkent Trablus'un doğusundaki Misrata kentinde yerleşim birimleri yakınındaki mühimmat depolarını hedef alarak 4 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Paylaşımda, saldırı sonucu biri kadın 13 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Hafter güçlerinin medya ofisinden yapılan açıklamada ise mühimmat deposu olarak kullanılan Hava Kuvvetleri Kolejinin hedef alındığı ifade edildi.

UMH dün de Trablus yakınlarında bir bisküvi fabrikasının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından bombalanması sonucu 7 işçinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

UMH tarafından birçok kez Hafter güçlerini desteklemekle suçlanan BAE, hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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