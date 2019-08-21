Libya'da Hafter güçleriyle UMH arasında çatışma

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı birlikler arasında çatışma çıktı.

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı birlikler arasında çatışma çıktı.

UMH komutanlarından Muhammed el-Müfti, Nova haber ajansına yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı bazı güçlerin Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde ilerlemeye çalıştığını ancak UMH güçlerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktığını belirtti.

Müfti, Hafter güçlerinden büyük kısmının öldüğü çatışmada her iki tarafın da Ayn Zara'da herhangi bir ilerleme kat edemediğini kaydetti.

Hafter güçlerinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı. Hafter güçleri, Trablus saldırısının üzerinden 4 ayı aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen henüz kayda değer bir başarı elde edemedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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