Libya'da Hafter'in başlattığı "petrol savaşı" ülkeyi uçuruma sürüklüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da Hafter'in başlattığı 'petrol savaşı' ülkeyi uçuruma sürüklüyor - Son Dakika

Libya'da Hafter'in başlattığı "petrol savaşı" ülkeyi uçuruma sürüklüyor

7 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in rakibini zayıflatmak amacıyla başlattığı "petrol savaşı", ülke ekonomisinin can damarını hedef alırken Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip Libya'da akaryakıt kuyruklarının oluşmasına yol açtı.

Libya'da Hafter'in başlattığı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in rakibini zayıflatmak amacıyla başlattığı "petrol savaşı", ülke ekonomisinin can damarını hedef alırken Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip Libya'da akaryakıt kuyruklarının oluşmasına yol açtı.

Hafter'in kendisine bağlı milis güçlere başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı emri vermesinin üzerinden bir yıl geçti. Aradan geçen bir yılda Hafter amacına ulaşamadığı gibi, 13 Nisan'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Trablus'un batısından Tunus sınırına kadar uzanan 8 yerleşim bölgesini Hafter milislerinden geri aldı. Hafter son dönemdeki en ağır hezimetlerinden birini yaşarken, UMH sadece bir günde 3 bin kilometrekarelik alanın milislerden temizlendiğini duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan ve Libya'da da etkisini yavaş yavaş gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde, sahada böylesine sıcak çatışmalar yaşanırken, Hafter, tüm ülkeyi uçuruma götürecek şekilde petrol üzerinden ikinci bir paralel savaş daha yürütüyor. Hafter bu tehlikeli savaşla sadece düşmanını değil tüm Libyalıları etkileyecek bir kumar oynuyor.

Uluslarası toplumun Libya konusunun görüşüleceği Berlin Konferansı için toplandığı sırada, konferansın başlamasından sadece bir gün önce 18 Ocak'ta ülkenin doğusundaki Hafter yanlısı silahlı grup ve kabileler Petrol Hilali diye isimlendirilen bölgede petrol üretim tesislerini ve ihracat limanlarını kapattıklarını duyurmuştu. Geçen yaklaşık üç aylık süre içinde Libya'daki petrol üretimi ve gelirleri giderek düşerken, Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkede zaman zaman akaryakıt kuyrukları başgösterdi.

Bütçede üçte bir oranında daralma

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumu, bu süre içinde günlük bir milyon varilin üstünde üretim kaybının yaşandığını, günlük üretimin 90 bin varile kadar gerilediğini, bugüne kadar Libya ekonomisinin toplam zararının 4 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Ulusal Petrol Kurumu, ham petrol satışı gelirlerindeki kayba karşılık gelen bu 4 milyar dolarla, ülkedeki sağlık sektöründe yatırımlar yapılabileceği, yolların yeniden inşa edilebileceği ve eğitim sektörünün kalkındırılabileceğini vurguladı.

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki tek meşru temsilcisi UMH, petrol fiyatlarındaki düşüşü ve ulusal üretimdeki kesintiyi göz önüne alarak yıllık bütçesini 31 milyar dolardan 21 milyar dolara indirdi.

Bütçedeki bu daralmanın Libya hükümetinin ülke genelindeki altyapı yatırımlarını etkilemesi öngörülüyor. Petrol üretimindeki kesintinin bu yönde devam etmesi halinde hükümetin ülke genelinde dolayısıyla Hafter'in kontrolündeki bölgelerde de kamu çalışanlarına maaş ödemeleri sıkıntıya girebilir.

Petrol ihracatçısı ülke petrol ithal etmeye başladı

Bugüne kadar petrol ihraç eden Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülke içindeki petrol üretimi ve dolayısıyla rafinerilerin durma noktasına gelmesi nedeniyle akaryakıt ithal etmek zorunda kaldı.

Bu durum, özellikle başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune ve ülkenin güneyindeki Fizan gibi Hafter'in kontrolündeki bölgelerin de içinde yer aldığı ülke çapında bir akaryakıt krizine yol açtı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, güvenlik gerekçesiyle de karadan akaryakıt göndermenin giderek zorlaştığını duyurdu.

Hafter'in petrol üretim tesislerini kapattırarak, kendi idaresindeki bölgeyi de ayrım gözetmeksizin cezalandırması bir Arap özdeyişiyle, "Bir düşmanıma (vuruyorum), bir de kendime" şeklinde tanımlanabilir. Hafter, özellikle Trablus'taki halkı yıldırmaya yönelik politikasıyla hükümete karşı öfkeyi artırmaya çalışırken temel hizmetleri aksatarak kendi bölgesindeki halkı da cezalandırıyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, geçen haftalarda başkentin yaklaşık bin kilometre doğusundaki Hafter'in kontrolündeki Bingazi'ye gemiyle yakıt gönderdi. Ancak buna rağmen Hafter'in kontrolündeki Tobruk kentinde Libyalıların akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturduğuna ilişkin görüntüler basına yansıdı.

Halka yakıt yoksa milislere de yok

Başkente yönelik geniş çaplı bir saldırı yürüten Hafter, petrol üretim tesisleri kapatılırken, kendi milis gruplarının ihtiyaç duyduğu akaryakıtı tankerlerden ve depolardan karşılamaya devam edebileceğini düşünüyordu.

Ancak Türkiye ile imzaladığı güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmasının ardından kendisini tahkim eden UMH'ye bağlı hava kuvvetleri, bu konuda Hafter ile farklı görüşteydi.

Hükümetin 25 Mart'ta sivilleri korumak amacıyla başlattığı Barış Fırtınası harekatı sonrasında, UMH'ye ait silahlı insansız hava araçları (SİHA), Hafter'e bağlı milislere akaryakıt taşıyan çok sayıda kamyon ve taşıtı hedef aldı.

UMH'ye ait SİHA'lar, Hafter milislerinin kontrolündeki Bingazi ve başkentin 650 kilometre güneydoğusundaki Cufra Hava Üssü'nden yola çıkarak Bin Velid ve Terhune'deki milislere akaryakıt taşıyan tankerleri hedef aldı.

Hükümete bağlı hava kuvvetleri de 2 Nisan'da Emrah bölgesinden El-Vişka cephesine doğru hareket eden bir tankeri vurdu.

Hafter milislerine petrol taşıyan tankerlerin hedef alınması operasyon boyunca devam ederken, UMH, Hafter'in kontrolündeki bölgelere uçak yakıtı tedariğini bu yakıtın başkenti bombalamak için kullanıldığı gerekçesiyle azalttı.

Kovid-19 salgını dünya genelinde ekonomik yavaşlamaya ve petrole olan talepteki azalma dolayısıyla ham petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Uluslararası piyasada petrol fiyatlarının tarihi seviyelere gerileyerek 20-30 dolar bandında seyretmesi, Hafter milislerinin baş finansörü konumundaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara altına dayalı ekonomisini de zora sokacağı belirtiliyor. Petrole dayalı ekonomilerin bu dönemde yaşayacağı zorluğun aynı şekilde Hafter'e gelecek mali ve lojistik desteği de etkileyeceği ifade ediliyor.

Libya Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar ülkedeki teyitli koronavirüs vakasının 35, can kaybının ise 1 olduğunu duyurmuştu. UMH, salgının yayılmasının önüne geçmek için cuma gününden itibaren ülke genelinde 10 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Afrika, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:37 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız 9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak         
18:14
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak         
17:32
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi         
17:25
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak         
17:00
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti         
16:49
Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı         
16:37
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak         
16:28
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi         
16:26
İmamoğlu, İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti         
16:23
Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun         
16:22
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:18
Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik         
16:18
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti         
16:17
Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı         
16:13
10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı         
16:10
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı         
16:09
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı         
15:54
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz         
15:36
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı         
15:34
Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı         
15:25
Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak         
15:21
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı         
15:20
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 18:38:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da Hafter'in başlattığı "petrol savaşı" ülkeyi uçuruma sürüklüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]