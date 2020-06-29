Libya'da Hafter'in gizlemeye çalıştığı bir toplu mezar daha bulundu
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Hafter'den kurtardığı Terhune kentinde yaptığı incelemelerde, kimliği belirsiz 9 sivile ait daha ceset bulunduğunu duyurdu.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Hafter'den kurtardığı Terhune kentinde yaptığı incelemelerde, kimliği belirsiz 9 sivile ait daha ceset bulunduğunu duyurdu.
Libya ordusuna bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizlediği Terhuna'da yaptığı incelemelerde, kimliği belirsiz 9 sivilin cesedine daha ulaştığını bildirdi. Terhune'deki bu toplu mezarların, Hafter milislerinin saklamaya çalıştıkları toplu mezarlardan biri olduğu ifade edildi. Libya ordusu, son dönemde Trablus il sınırının tamamı ve Terhune illerinin de aralarında yer aldığı ülkenin batısındaki önemli yerleşim ve ulaşım merkezlerini Hafter milislerinden arındırmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:06 Kaynak: DHA
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