Libya'da Hafter'in milisleri Trablus'un güneydoğusundaki sivilleri hedef aldı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya'da Hafter'in milisleri Trablus'un güneydoğusundaki sivilleri hedef aldı: 2 ölü - Son Dakika Dünya

Libya'da Hafter'in milisleri Trablus'un güneydoğusundaki sivilleri hedef aldı: 2 ölü

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un güneydoğusundaki sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Libya'da Hafter'in milisleri Trablus'un güneydoğusundaki sivilleri hedef aldı: 2 ölü, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un güneydoğusundaki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bombardımanlarda, bir baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un güneydoğusunda sivilleri hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un güneydoğusunda bulunan Ain Zara kasabasındaki sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Saldırıların ardından bir baba ve oğlunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Hafter'e bağlı milislerin, Ain Zara'daki belirli noktaları kontrol altına aldığı ifade edildi.

UMH'NİN TERHUNE KENTİNE YÖNELİK OPERASYONU SÜRÜYOR

Öte yandan Libya hükümet kuvvetlerinin, Halife Hafter'in Trablus'a saldırılarının harekat ve ikmal merkezi olan stratejik kent Tarhuna'ya yönelik Cumartesi sabah saatlerinde başlattığı operason sürüyor.


Halife Hafter, Trablus, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:44 Kaynak: DHA

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