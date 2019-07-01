Libya'da Hafter kuvvetleri: Türk iHA'sını vurduk
1 saat önce
Libya'nın doğusunda General Halife Hafter'e bağlı kuvvetler Trablus havalimanında Türkiye'ye ait park halindeki bir insansız hava aracını (İHA) vurduklarını belirterek genel seferberlik ilan ettiklerini duyurdu.
Libya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:53
'nın doğusunda General Halife Hafter
'e bağlı kuvvetler Trablus
havalimanında Türkiye
'ye ait park halindeki bir insansız hava aracını (İHA) vurduklarını ileri sürdü.
Hafter'e bağlı güçler pazar günü Mitiga Havalimanı'na saldırı düzenlediklerini ve söz konusu İHA'yı vurarak Libya'daki düşman kuvvetleri destekledikleri gerekçesiyle Türkiye'yi cezalandırdıklarını açıkladı.
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