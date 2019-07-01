Son Dakika Haberleri: Libya'da Hafter kuvvetleri: Türk iHA'sını vurduk
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Libya'da Hafter kuvvetleri: Türk iHA'sını vurduk

1 saat önce

Libya'nın doğusunda General Halife Hafter'e bağlı kuvvetler Trablus havalimanında Türkiye'ye ait park halindeki bir insansız hava aracını (İHA) vurduklarını belirterek genel seferberlik ilan ettiklerini duyurdu.

Libya'da Hafter kuvvetleri: Türk iHA'sını vurduk, System.String[]
Libya'nın doğusunda General Halife Hafter'e bağlı kuvvetler Trablus havalimanında Türkiye'ye ait park halindeki bir insansız hava aracını (İHA) vurduklarını ileri sürdü.

Hafter'e bağlı güçler pazar günü Mitiga Havalimanı'na saldırı düzenlediklerini ve söz konusu İHA'yı vurarak Libya'daki düşman kuvvetleri destekledikleri gerekçesiyle Türkiye'yi cezalandırdıklarını açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:53 
Halife Hafter, Trablus, Türkiye, Libya, Dünya
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