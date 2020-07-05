Libya'da, Hafter kuvvetlerinden hava üssüne saldırı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vatiyye Hava Üssü'ne gerçekeştirilen hava saldırısında, bazı sistemlerde hasar meydana geldiği açıklandı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vattiye Üssü'ne yapılan saldırıda, bazı sistemlerde hasar meydana geldi. Bilgilendirmede, saldırının Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme amacıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir" denildi.