Libya'da Hafter milisleri Beni Velid kentini terk ediyor - Son Dakika

Libya'da Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un güneydoğusunda bulunan Beni Velid kentinden geri çekiliyor.

Libya'nın başkenti Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti, bu sabah Hafter milislerinden temizlenerek Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri tarafından kontrol altına alındı. Terhune kentinin kontrol altına alınmasının ardından Hafter milisleri Trablus'un 180 kilometre güneydoğusunda bulunan Beni Velid kentinden Cufra Hava Üssü yönüne çekildi. Hafter milislerinin Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini de bölgeden geri çektikleri görüldü.

(İHA)