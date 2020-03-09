Libya'da Hafter milisleri iki okula roketli saldırı düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da Hafter milisleri iki okula roketli saldırı düzenledi - Son Dakika

Libya'da Hafter milisleri iki okula roketli saldırı düzenledi

38 dakika önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un güneyinde boş durumdaki 2 okula roketle saldırdı.

Libya'da Hafter milisleri iki okula roketli saldırı düzenledi, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un güneyinde boş durumdaki 2 okula roketle saldırdı.

Ebu Selim Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beldemizde yer alan El-Feda ve Seyyide Aişe isimli okullar, Hafter milislerinin roketli saldırısına maruz kaldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, okulların boş olması nedeniyle can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Şubat'ta yapılan açıklamada, Hafter milislerinin sivil yaşam alanlarına düzenlediği saldırılar nedeniyle 41 günde 21 sivilin hayatını kaybettiği, 31 sivilin yaralandığı duyurulmuştu.

Hafter milisleri, Libya'da 12 Ocak'ta varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:44 Kaynak: AA
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