Libya'da Hafter milisleri, kendi saflarındaki 300 paralı askeri ülkeden gönderecek - Son Dakika

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi 8 Ekim'de, yabancı paralı askerler, savaşçılar ve yabancı güçlerin ülkeden aşamalı olarak ayrılması planını onayladığını açıklamıştı.

Paralı askerlerin ülkelerine gönderilmesi sürecinin Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu ( UNSMIL ) ile koordinasyon içinde yürütüleceği ve gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınacağı ifade edildi.

5+5 Ortak Askeri Komitesi'ndeki Hafter temsilcileri tarafından yapılan yazılı açıklama Libya merkezli El-Marsad gazetesinde yer aldı.

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