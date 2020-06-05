Libya'da Hafter milisleri, kritik Cufra Hava Üssü'nden çekiliyor - Son Dakika

Libya'da Hafter milisleri, kritik Cufra Hava Üssü'nden çekiliyor

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu karşısında geri çekilmeye devam eden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Cufra Hava Üssü'nden geri çekilmeye hazırlandığını duyurdu.

Libya'da Hafter milisleri, kritik Cufra Hava Üssü'nden çekiliyor, System.String[]

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu karşısında geri çekilmeye devam eden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Cufra Hava Üssü'nden geri çekilmeye hazırlandığını duyurdu.

Libya'da kritik bir gelişme daha yaşandı. Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu karşısında geri çekilmeye devam eden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Cufra Hava Üssü'nden geri çekilmeye hazırlandığı açıklandı.

SON 24 SAATTE NELER YAŞANDI?

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Beni Velid kentini de terk etti. Beni Velid Belediye Başkanı Salim Nevir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin şehri terkettiğini ve Libya hükümetine bağlı yerel güçlerin şehrin havalimanına girdiğini belirtti. Öte yandan, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed eş-Şerif, yerel basına yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin ülkenin merkezi konumundaki Cufra yönüne çekildiğini paylaştı. Hafter milislerini dün başkent Trablus'un il sınırlarının tamamından çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinde kontrolü sağladığını duyurmuştu.

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Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 05:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Libya'da Hafter milisleri, kritik Cufra Hava Üssü'nden çekiliyor - Son Dakika Dünya

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