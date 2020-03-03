Libya'da Hafter milisleri Mitiga Havaalanına saldırdı: 2 uçak hasar gördü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Libya'da Hafter milisleri Mitiga Havaalanına saldırdı: 2 uçak hasar gördü - Son Dakika

Libya'da Hafter milisleri Mitiga Havaalanına saldırdı: 2 uçak hasar gördü

6 saat önce

Libya'da Hafter'e bağlı milislerin gece saatlerinde başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na attığı roketler pistteki 2 uçağa isabet etti.

Libya'da Hafter milisleri Mitiga Havaalanına saldırdı: 2 uçak hasar gördü, System.String[]

Libya'da Hafter'e bağlı milislerin gece saatlerinde başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na attığı roketler pistteki 2 uçağa isabet etti.


Libya'da Hafter'e bağlı milisler dün gece başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketle saldırı düzenledi. Hafter milislerinin attığı roketler pistteki boş 2 yolcu uçağına isabet etti.


Buraq Hava Yolları firması tarafından yapılan açıklamada, dün gece düzenlenen saldırıda firmaya ait bir yolcu uçağına şarapnel parçalarının isabet ettiği ve büyük hasar meydana geldiği kaydedildi. Açıklamada, hasar nedeniyle uçağın sefer yapamayacağı ifade edildi. Afriqiyah hava yolları da saldırıda bir yolcu uçağının zarar gördüğünü duyurdu. - TRABLUS

Trablus, Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:25 Kaynak: İHA
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