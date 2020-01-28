Libya'da Hafter milisleri okulu hedef aldı - Son Dakika

Libya'da Hafter milisleri okulu hedef aldı
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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde bir okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde bir okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerinin Trablus'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan başkentin güneyindeki Hadba bölgesine hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılar sırasında bir okulun bahçesi vuruldu.
Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.
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