Libya'da Hafter milisleri okulu hedef aldı - Son Dakika
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Libya'da Hafter milisleri okulu hedef aldı

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde okul yakınındaki bir yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde okul yakınındaki bir yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Libya'da Hafter milisleri okulu hedef aldı

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:37 Kaynak: AA
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