Son dakika gündem: - Libya'da Hafter milisleri protestoculara ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

- Libya'da Hafter milisleri protestoculara ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı

TRABLUS - Libya'da darbeci Hafter'e bağlı milislerin, protestoculara silahlarla ateş etmesi sonucu bir sivilin hayatını kaybettiği, 3 sivilin yaralandığı bildirildi.

Libya'da darbeci Hafter'in kontrolündeki bölgelerde, ağırlaşan yaşam şartlarına karşı günlerdir başlayan gösteriler devam ediyor. Halk, ülkenin doğusundaki Bingazi, Merc ve Beyda kentlerinde kötüleşen yaşam koşulları, elektrik kesintileri ve yolsuzluğun yayılması nedeniyle sokaklara döküldü. Bazı göstericiler otomobil lastiklerini ateşe vererek yolları kapattı. Yerel kaynaklar, Hafter milislerinin protestoculara ateş açtığını açıkladı. Açılan ateş sonucu bir sivilin hayatını kaybettiği, 3 sivilin yaralandığı bildirildi.

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki barışçıl gösterilere karşı aşırı güç kullanmasından endişe duyduğunu bildirdi. Misyon, olayların kapsamlı ve acil bir şekilde soruşturulması ve keyfi olarak gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını talep etti.