Libya'da Hafter milisleri, sivilleri bombaladı - Son Dakika

Libya'da Hafter milisleri, sivilleri bombaladı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Ramazan Bayramı sabahında başkent Trablus'taki, Mitiga Uluslararası Havaalanı'nın çevresindeki yerleşim yerlerini bombaladı.

Libya'da Hafter milisleri, sivilleri bombaladı, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Ramazan Bayramı sabahında başkent Trablus'taki, Mitiga Uluslararası Havaalanı'nın çevresindeki yerleşim yerlerini bombaladı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'taki Miti Uluslararası Havaalanı çevresindeki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın UHM yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Hafter milislerinin Mitiga Havaalanı'nın çevresindeki yerleşim yerlerinde en az 5 Grad füzesi düştü. Yetkililer, Ramazan Bayramı sabahında Hatfer'e bağlı milisler tarafından düzenlenen saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.


Ramazan Bayramı, Halife Hafter, Trablus, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 11:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Libya'da Hafter milisleri, sivilleri bombaladı - Son Dakika Dünya

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