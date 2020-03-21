Libya'da Hafter milisleri Trablus'un güneyindeki sivil mahallelere saldırdı - Son Dakika
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Libya'da Hafter milisleri Trablus'un güneyindeki sivil mahallelere saldırdı

1 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un güneyindeki sivil mahallelere topçu atışıyla saldırdı.

Libya'da Hafter milisleri Trablus'un güneyindeki sivil mahallelere saldırdı, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un güneyindeki sivil mahallelere topçu atışıyla saldırdı.

Ülkenin meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu tarafından yapılan açıklamada, sivil yerleşimlere, okullara ve kurumlara yönelik düzenlenen saldırıyla ateşkesin ihlal edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, Trablus'un merkezindeki eski kenti hedef alan bombardımanda bir sivilin yaralandığını bildirdi.

UMH kuvvetleri perşembe günü, Hafter milislerinin geçen hafta gerçekleştirdikleri ilerleme hedefli operasyonlarının başarısızlığa uğratıldığını duyurmuştu.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:50 Kaynak: AA

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