Libya'da Hafter milislerinin attığı roket Trablus Üniversitesine düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'da Hafter milislerinin attığı roket Trablus Üniversitesine düştü - Son Dakika

Libya'da Hafter milislerinin attığı roket Trablus Üniversitesine düştü

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'ta gelişigüzel attığı roket üniversite kampüsüne isabet etti.

Libya'da Hafter milislerinin attığı roket Trablus Üniversitesine düştü, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'ta gelişigüzel attığı roket üniversite kampüsüne isabet etti.

Libya'daki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'ta hedef gözetmeksizin saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Az önce yeni bir tehlikeli ateşkes ihlali yaşandı. Hafter milislerinin gelişigüzel attığı bir roket, Trablus Üniversitesinde Ziraat ve Eczacılık Fakülteleri yakınlarına düştü." ifadesine yer verildi.

Atılan roketin patlamadığı belirtilen açıklamada, olayda hasar olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:28 Kaynak: AA
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