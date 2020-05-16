Libya'da Hafter milislerinin, başkentte yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı sivil bölgeleri... - Son Dakika

Libya 'da Hafter milislerinin, başkentte yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı sivil bölgeleri bombardımanında iki sivil öldü, üçü yaralandı.

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