Libya'da Hafter milislerinin, başkentte yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı sivil bölgeleri... - Son Dakika

Libya'da Hafter milislerinin, başkentte yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı sivil bölgeleri...
Libya'da Hafter milislerinin, başkentte yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı sivil bölgeleri bombardımanında iki sivil öldü, üçü yaralandı.
Libya'da Hafter milislerinin, başkentte yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı sivil bölgeleri bombardımanında iki sivil öldü, üçü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 08:42 Kaynak: AA
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