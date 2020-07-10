Libya'da Hafter milislerinin öldürdüğü iki genç için gösteri düzenlendi - Son Dakika

Libya'nın orta kesimlerindeki Cufra vilayeti merkezi Hun kenti sakinleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin iki genci öldürmesini protesto etti.

Libya el-Ahrar televizyonunun haberine göre, Hun kenti sakinleri, Hafter milislerinin kentteki işkence, kaçırma ve öldürme gibi ihlallerine tepki gösterdi.

Gösteride okunan bildiride, işlenen suçların soruşturulması, faillerin teslim edilmesi ve yargılanması istendi.

Hun sakinlerine karşı işlenen ihlallerin durdurulmasını isteyenler, "Bu ne zamana kadar sürecek?", "Adil yargı nerede?" ve "Yaşam hakkımız nerede?" gibi ibarelerin bulunduğu dövizler taşıyan göstericiler, iki gencin öldürülmesini kınayan sloganlar attı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Tarık Abdulhafiz adlı bir kişi, Hafter'e bağlı silahlı milisler tarafından kaçırıldıktan bir hafta sonra işkence yapılarak öldürülmüştü.

Olayın duyulması üzerine dün isyan eden Hun kenti sakinleri, yolları kapatarak bölgeden geçen Hafter'e bağlı milislerin araçlarına saldırmıştı.

Ziyad el Arabi isimli bir genç, 3 Temmuz'da evinin önünde Sudan'dan getirilen paralı Cancavid milisleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.