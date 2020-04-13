Libya'da Hafter milislerinin saldırısında bir çocuk bir kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği bombardımanda bir çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti.

Başkente bağlı Ebu Selim Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, Sidi Selim Mahallesi'nde bir eve düşen roket nedeniyle bir kadın hayatını kaybetti.

UMH Sağlık Bakanlığına bağlı Olağanüstü Hal ve Acil Kurtarma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Ayn Zara bölgesinde bir eve roket düşmesi sonucu aileden bir çocuk ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta ateşkes ilan edilmişti. Ateşkes ilanına rağmen, Hafter milisleri başkente dönük saldırılarını sürdürmüş ve ateşkesi defalarca ihlal etmişti.

Buna karşılık UMH yönetimi 26 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonu başlatarak saldırılara karşılık vermişti.