Libya'da Hafter milislerinin Sirte saldırıları nedeniyle aileler evlerini terk etti - Son Dakika

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Sirte kentinin batısına düzenlediği rastgele saldırılar nedeniyle onlarca ailece evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Trablus merkezli February televizyon kanalı, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca ailenin, Sirte'nin batısındaki Vadi Carif bölgesinden göç ettiği görüntüleri yayımladı.

Kanalın haberine göre, aileler, Hafter milislerinin Vadi Carif bölgesine ikinci gün de devam eden saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ailelerin hangi bölgeye göç ettiğine ilişki bilgi verilmedi.

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, bugün yaptığı açıklamada, askeri birliklerin Sirte kenti içinde konuşlanmış Hafter milisleri ve paralı askerlere yönelik hava operasyonu düzenlediğini söylemişti.

Kununu, son birkaç aydır Sirte'nin ileri gelenlerine "aklı hakim kılma ve kenti savaş belasından uzak tutma" çağrıları yaptıklarını, bugün de Sirte için son bir çağrıda daha bulunduklarını vurgulamıştı.

Ne olmuştu?

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Cumartesi günü yapılan açıklamada Libya ordusunun Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığı duyurulmuştu.