Libya'da Hafter milislerinin sivillerin evlerine döşediği patlayıcılar görüntülendi - Son Dakika

Libya'da Hafter milislerinin sivillerin evlerine döşediği patlayıcılar görüntülendi

Libya'da Hafter milislerinin sivillerin evlerine döşediği patlayıcılar görüntülendiLibya, (DHA)- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hatfer'e bağlı milislerin, sivil yerleşim yerlerine döşediği patlayıcılar, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu tarafından görüntülendi.

Libya'da Hafter milislerinin sivillerin evlerine döşediği patlayıcılar görüntülendi

Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı

Libya, (DHA)- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hatfer'e bağlı milislerin, sivil yerleşim yerlerine döşediği patlayıcılar, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu tarafından görüntülendi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hatfer, başkent Trablus ve çevresinde güç kaybetmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu, Hafter'e bağlı milislerin ve Rus paralı askerlerin Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim yerlerine döşediği patlayıcılar ele geçirildi ve görüntülendi.

'HAFTER BARIŞIN PARÇASI OLMADI VE OLMAYACAK'

UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in bu zamana kadar barışın bir parçası olmadığını ve olmayacağını belirterek, 'Hafter bu zamana kadar barışın bir parçası olmadı ve olmayacak. O sadece kana susamış çeteleri ve suçluları yönetiyor. Kendimizi meşru şekilde müdafaa etmeye, var olan her yerde tehditlerin kaynağına müdahale etmeye ve Libyalıların hayatını kötüleştiren yasa dışı haydutlara son vereceğimize ilişkin kararlı olduğumuzu teyit ediyoruz' ifadelerini kullanmıştı.

DAHA ÖNCE ELE GEÇİRİLEN PATLAYICILAR RUS YAPIMI ÇIKMIŞTI

Libya Savunma Bakanlığı, Trablus'un sivil yerleşim yerlerinde daha önce temizlenen mayınların Rus yapımı olduğunu duyurmuştu. Libya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trablus'un sivil yerleşim alanlarına yerleştirilen mayınların tamamı Rus üretimidir ifadelerine yer verilmişti.

Halife Hafter, Libya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Libya'da Hafter milislerinin sivillerin evlerine döşediği patlayıcılar görüntülendi - Son Dakika

Son Dakika

10:06 Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 14:34 Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 14:09 Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı 00:14 Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
15:02
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
14:59
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
14:58
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
14:40
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
14:40
Frikiklere aldırış etmeyen güzel golfçüden cesur sözler: İç çamaşırsız oynamayı seviyorum
14:35
İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti
14:31
Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
14:21
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
14:21
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
14:17
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 15:19:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'da Hafter milislerinin sivillerin evlerine döşediği patlayıcılar görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]