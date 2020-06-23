Libya?da Hafter milislerinin sivillerin evlerine döşediği patlayıcılar görüntülendi - Son Dakika

Libya?da Hafter milislerinin sivillerin evlerine döşediği patlayıcılar görüntülendi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hatfer'e bağlı milislerin, sivil yerleşim yerlerine döşediği patlayıcılar, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu tarafından görüntülendi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hatfer'e bağlı milislerin, sivil yerleşim yerlerine döşediği patlayıcılar, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu tarafından görüntülendi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hatfer, başkent Trablus ve çevresinde güç kaybetmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu, Hafter'e bağlı milislerin ve Rus paralı askerlerin Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim yerlerine döşediği patlayıcılar ele geçirildi ve görüntülendi.

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'HAFTER BARIŞIN PARÇASI OLMADI VE OLMAYACAK?

UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in bu zamana kadar barışın bir parçası olmadığını ve olmayacağını belirterek, 'Hafter bu zamana kadar barışın bir parçası olmadı ve olmayacak. O sadece kana susamış çeteleri ve suçluları yönetiyor. Kendimizi meşru şekilde müdafaa etmeye, var olan her yerde tehditlerin kaynağına müdahale etmeye ve Libyalıların hayatını kötüleştiren yasa dışı haydutlara son vereceğimize ilişkin kararlı olduğumuzu teyit ediyoruz' ifadelerini kullanmıştı.

DAHA ÖNCE ELE GEÇİRİLEN PATLAYICILAR RUS YAPIMI ÇIKMIŞTI

Libya Savunma Bakanlığı, Trablus'un sivil yerleşim yerlerinde daha önce temizlenen mayınların Rus yapımı olduğunu duyurmuştu. Libya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trablus'un sivil yerleşim alanlarına yerleştirilen mayınların tamamı Rus üretimidir ifadelerine yer verilmişti.


Halife Hafter, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Libya?da Hafter milislerinin sivillerin evlerine döşediği patlayıcılar görüntülendi - Son Dakika Dünya

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