Libya'da Hafter milislerinin Trablus'a düzenlediği saldırıda 3 sivil öldü - Son Dakika

Libya'da Hafter milislerinin Trablus'a düzenlediği saldırıda 3 sivil öldü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Tecura sahil yoluna düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 19 sivil yaralandı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Tecura sahil yoluna düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 19 sivil yaralandı. Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un doğusundaki Tecura sahil yoluna düzenlediği roketli saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3'ü çocuk 19 sivilin yaralandığını belirtti. Roketlerin Tecura'daki sahil yoluna düştüğünü kaydeden Haşimi, yaralı çocukların yakındaki bir sahra hastanesine kaldırıldığını aktardı. Hafter milislerinin dün gece saatlerinde Trablus'un güneyindeki Hadba Mahallesine düzenlediği saldırıda, roketlerin isabet ettiği evde bulunan bir çiftin yaşamını yitirdiği, oğullarının ise ağır yaralandığı bildirilmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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