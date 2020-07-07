Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı mayınlar nedeniyle 3 sivil daha yaralandı - Son Dakika

Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı mayınlar nedeniyle 3 sivil daha yaralandı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güney bölgelerine tuzakladığı mayınlar nedeniyle aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güney bölgelerine tuzakladığı mayınlar nedeniyle aynı aileden 3 kişi yaralandı.

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Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Ayn Zara bölgesinde bir eve tuzaklanan mayının patlaması sonucu aynı aileden Havva Emkili (45), Muhammed Emkili (40) ve Ahlam el-Mezugi'nin (35) yaralandığını kaydetti.

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Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Stephanie Williams, Ayn Zara'daki patlayıcı imha çalışmaları yürüten 2 sivil toplum kuruluşu (STK) gönüllüsünün, önceki gün mayının infilak etmesi nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine açıklama yaptı.

Williams, açıklamasında, STK gönüllülerinin ölümünden "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.

Stephanie Williams, Hafter'in liderlik ettiği "Libya Arap Silahlı Güçleri" adlı silahlı gruba bağlı güçlerin sivil yerleşimler olup olmadığına bakmaksızın bölgede mayın tuzakladığına dikkati çekti.

Hafter saflarında savaşan milisler ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tuzakladıkları ortaya çıkmıştı.

Libya Mayın ve Savaş Kalıntılarını Araştırma Merkezinin verilerine göre, şu ana kadar Hafter milislerinin tuzakladığı mayın ve EYP'ler nedeniyle meydana gelen 57 patlamada, aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 40 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 01:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı mayınlar nedeniyle 3 sivil daha yaralandı - Son Dakika
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