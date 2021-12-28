Üye Girişi
Libya'da Hafter yanlısı Meclisten İngiltere Büyükelçisi'nin "istenmeyen adam" ilan edilmesi tavsiyesi - Son Dakika

Libya'da Hafter yanlısı Meclisten İngiltere Büyükelçisi'nin "istenmeyen adam" ilan edilmesi tavsiyesi

28.12.2021 16:10
Libya'da Hafter yanlısı Meclisten İngiltere Büyükelçisi'nin "istenmeyen adam" ilan edilmesi tavsiyesi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih tarafından yürütülen Libya Temsilciler Meclisi (TM), İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Caroline Hurndall'ın "istenmeyen adam" ilan edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih tarafından yürütülen Libya Temsilciler Meclisi (TM), İngiltere'nin Trablus Büyükelçisi Caroline Hurndall'ın "istenmeyen adam" ilan edilmesi tavsiyesinde bulundu.

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık yaptığı basın açıklamasında, İngiliz Büyükelçi'nin "Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ni (UBH) tanımaya devam edeceği" yönündeki açıklamasının ardından kararın alındığını belirtti.

Buleyhık, "Temsilciler Meclisi İngiltere Büyükelçisi'nin istenmeyen adam ilan edilmesini kararlaştırdı. Gerekli işlemleri başlatması için Libya Dışişleri Bakanlığı bilgilendirilecek." ifadelerini kullandı.

İngiltere Büyükelçiliğinden 24 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, " Birleşik Krallık'ın Libya Siyasi Diyalog Forumu yol haritası gereği Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ni (UBH) tanımaya devam edeceği" belirtilmişti.

Ülkede seçimlerin gerçekleştirilmesinden UBH'nin sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, paralel bir hükümet veya oluşuma destek verilmeyeceği aktarılmıştı.

Hafter yanlısı gazeteci, politikacı ve aktivistler Büyükelçi Hurndall'ın sınır dışı edilmesi çağrısında bulunurken, ülkenin batısı ise İngiliz Büyükelçi'nin açıklamalarına destek vermişti.

Libyalı uzmanlar, TM'nin kararının bağlayıcı olmadığını tavsiye niteliğinde olduğunu ifade ediyor.

YORUMLAR
500

Temsilciler Meclisi, Büyükelçi, England, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da Hafter yanlısı Meclisten İngiltere Büyükelçisi'nin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi tavsiyesi - Son Dakika


Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ardından Bakan Nebati görüşmenin detaylarını Twitter'dan paylaştı Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ardından Bakan Nebati görüşmenin detaylarını Twitter'dan paylaştı         
16:13
Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu! Hayalleri süsleyen dünyaca ünlü hoca sinyali verildi Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu! Hayalleri süsleyen dünyaca ünlü hoca sinyali verildi         
16:11
Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş         
15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08

Son Dakika Haberleri
15:48 Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?
15:48 Hani her şey ucuzlamıştı? CHP'li vekil "Her şey ucuzladı" diyenler için markette yaptığı alışverişin görüntülerini paylaştı
15:47 Yeşim Salkım, "Hakan Uzan'dan neden çocuk yapmadın" sorusu üzerine yaşadıklarını anlattı
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle seslendi: Bizi izlemeye devam edin
15:26 Antalya'da okul servisi altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
15:25 Öğrenci velisi okul müdürüne saldırdı, korku dolu anlar anbean kamerada
15:17 KOM Mayo'da miras kavgası! Babasının mezarını açmak istedi
15:08 Sağır doğan bebeğin, ilk duyma anları gören herkesi hüzünlendirdi
14:58 Bombayı Kayseri patlattı! Süper Lig'de dengeleri bozacak transfer
14:56 Fenomen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 16:17:46. #1.11#
SON DAKİKA: Libya'da Hafter yanlısı Meclisten İngiltere Büyükelçisi'nin "istenmeyen adam" ilan edilmesi tavsiyesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement