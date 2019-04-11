Son Dakika Haberleri: Libya'da Haftere Bağlı Güçler: "Trablus Havilimanı'nı Ele Geçirdik"

Libya'da Haftere Bağlı Güçler: "Trablus Havilimanı'nı Ele Geçirdik"

1 saat önce

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağladıklarını açıkladı.

Libya'da Haftere Bağlı Güçler:
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağladıklarını açıkladı.

Sözcü Mismari, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağladık ve güçlerimiz şu an başkent Trablus ile doğusu arasındaki ana yolu kesmeye çalışıyor." dedi.

Mismari ayrıca, başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattıkları saldırıdan bu yana Hafter güçlerinden 28 kişinin öldüğünü, 92 kişinin yaralandığını ifade etti.

Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Saldırının 14-16 Nisan tarihlerinde Libya'da BM gözetiminde gerçekleştirilmesi planlanan ulusal diyalog konferansı öncesinde başlatılması dikkati çekmişti.

Hafter güçleri Sabrata, Surman, Gıryan ve El-Asabia bölgelerine girdikten sonra Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına gelmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:52 Kaynak: AA
Halife Hafter, Libya, Trablus, Güncel
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