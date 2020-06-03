Libya'da halk Hafter'den kurtarılan bölgelere geri dönüyor

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Libya halkı, UMH ordusunun gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter 'e bağlı milislerden kurtarılan Hadaba bölgesine dönüş yapıyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, halkın bölgeye dönüşü sırasında sevinç gösterileri yer aldı.

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